ЦСКА ответил болельщику, предположившему, что летом больше не будет трансферов
ЦСКА в социальной сети ответил одному из болельщиков, который предположил, что «армейский» клуб в летнее трансферное окно больше не пригласит в команду новых футболистов. Красно-синие в «Твиттере» ответили болельщику GIF-изображением с вопросом: «Действительно?»
Напомним, что нынешним летом московская команда подписала контракт с защитником Игорем Дивеевым и заключила новое соглашение с полузащитником Николой Влашичем, который ранее выступал за ЦСКА на правах аренды. Также «армейцы» арендовали защитника Звонимира Шарлию, а Астемир Гордюшенко вернулся из аренды (играл за «Тюмень»).
Подопечные Виктора Гончаренко в 1-м туре Российской Премьер-Лиги на выезде проиграли «Крыльям Советов» со счётом 0:2.
Форвард «Флуминенсе» Педро: ничего не знаю о предложении ЦСКА
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