Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.
«Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. Перед началом сезона команда потеряла некоторых важных игроков, жаль. Но из того, что я услышал от его игроков, могу сделать вывод, что „Краснодар“ пр-прежнему выглядит достаточно сильным: здесь собраны классные футболисты и хорошие тренеры. Так что у нас неплохие шансы добиться результатов. Это и стало главной причиной перейти в этот клуб», — сказал швед в интервью клубному телевидению.
Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год, говорится на официальном сайте клуба. Зарплата форварда не сообщается, но ранее появлялась информация, что она составит € 1,9 млн в год.
- 17 июля 2019
-
16:07
-
16:06
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:21
-
15:06
-
14:50
-
14:49
-
14:36
-
14:19
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:43
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:39
-
12:19
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:26
-
11:07
-
11:05
-
10:47
-
10:44
-
10:30
-
10:28
-
10:14