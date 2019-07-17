Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.

«Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. Перед началом сезона команда потеряла некоторых важных игроков, жаль. Но из того, что я услышал от его игроков, могу сделать вывод, что „Краснодар“ пр-прежнему выглядит достаточно сильным: здесь собраны классные футболисты и хорошие тренеры. Так что у нас неплохие шансы добиться результатов. Это и стало главной причиной перейти в этот клуб», — сказал швед в интервью клубному телевидению.

Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год, говорится на официальном сайте клуба. Зарплата форварда не сообщается, но ранее появлялась информация, что она составит € 1,9 млн в год.