Черышев рассказал о своём состоянии после травмы
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своём функциональном состоянии. Недавно россиянин подписал с «летучими мышами» контракт до 2022 года, отступные за 28-летнего игрока составляют € 80 млн.
«Никогда не знаешь, где можешь оказаться. Здесь я чувствую себя очень комфортно, в команде все ко мне относятся прекрасно. Стараюсь выкладываться по полной. После травмы я начал работать с командой, пока колено ведёт себя хорошо, но перерыв на 2,5 месяца не мог остаться незамеченным. Нужно упорно работать. После победы „Валенсии“ в Кубке Испании был готов бежать ещё несколько метров, если бы не костыли. Этот день является для меня незабываемым и самым счастливым в моей карьере», — цитирует россиянина пресс-служба «Валенсии».
Черышев прокомментировал подписание контракта с «Валенсией»
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