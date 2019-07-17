Умер бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж
Бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
Васеж являлся главным тренером национальной командой на чемпионате Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах и чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии. В матче группового этапа мирового первенства бельгийцы обыграли сборную России (3:2), а на стадии 1/8 финала уступили команде Бразилии.
Будучи футболистом, Васеж стал играющим тренером в «Винтерслаге», в дальнейшем руководил рядом бельгийских клубов, наиболее значимыми в его карьере стали «Стандард», «Льеж» и «Шарлеруа».В 1996 году тренировал «Спортинг», в 2004 году возглавлял сборную Алжира.
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