Стала известна новая команда сына Андрея Тихонова
Защитник Михаил Тихонов, сын бывшего футболиста «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова, пополнил состав «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Футболист будет выступать за молодёжную команду. Минувший сезон Тихонов-младший провёл в «Крыльях Советов», сыграв один матч в Российской Премьер-Лиге и 19 встреч за молодёжную команду.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» подмосковной команды.
Тихонов-младший обучался в ДЮСШ «Химки», центре детско-юношеского спорта города Мытищи (сентябрь 2009 — апрель 2011) и академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова. Перед сезоном-2016/17 перешёл в состав «Енисея», а с лета 2017 года играл за «Крылья Советов».
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