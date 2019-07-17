Каборе подписал контракт с «Динамо» на два года и присоединился к команде

К «Динамо» присоединился седьмой новичок летней трансферной кампании полузащитник Шарль Каборе. Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов представил нового игрока команде, в которой Каборе многие знакомы: Жоаозиньо и Игорь Калинин по «Краснодару», Тони Шуньич и Антон Соснин по «Кубани», а против Самба Соу он играл во французском чемпионате.

Затем новичок принял участие в тренировке бело-голубых, в концовке которой работал индивидуально с тренером по физической подготовке Патриком Лэзэреску. Контракт с Каборе заключён сроком на два года. Выступать за московское «Динамо» футболист будет под 77-м номером, сообщает пресс-служба бело-голубых.

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