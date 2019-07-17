Каборе подписал контракт с «Динамо» на два года и присоединился к команде
К «Динамо» присоединился седьмой новичок летней трансферной кампании полузащитник Шарль Каборе. Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов представил нового игрока команде, в которой Каборе многие знакомы: Жоаозиньо и Игорь Калинин по «Краснодару», Тони Шуньич и Антон Соснин по «Кубани», а против Самба Соу он играл во французском чемпионате.
Затем новичок принял участие в тренировке бело-голубых, в концовке которой работал индивидуально с тренером по физической подготовке Патриком Лэзэреску. Контракт с Каборе заключён сроком на два года. Выступать за московское «Динамо» футболист будет под 77-м номером, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Динамо».
- 17 июля 2019
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:06
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:21
-
15:06
-
14:50
-
14:49
-
14:36
-
14:19
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:43
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:39
-
12:19
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
Партнерский контент