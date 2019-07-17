Агент: Оникуру получил предложение от ЦСКА, но отказал московскому клубу

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру, сообщил, что его клиент отказался переходить в ЦСКА.



«У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу», — приводит слова Костет-Бармада Sport24.

Ранее сообщалось, что 22-летний Оникуру предпочитает перейти в «Галатасарай», за который он выступал в минувшем сезоне на правах аренды, так как хочет сыграть в Лиге чемпионов.

В составе «Галатасарая» Оникуру принял участие в 31 матче турецкой Суперлиги, в котором записал на свой счёт 14 голов, а также получил 7 жёлтых карточек. «Галатасарай» по итогам кампании стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя на два очка. Контракт нападающего с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.