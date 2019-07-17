УФСИН: разрешение на съёмку Кокорина и Мамаева не выдавалось

Пресс-служба УФСИН России по Белгородской области прокомментировала видео, на котором футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин играют в футбол на территории колонии.
«В связи с появлением в интернете видео о футбольном матче, в котором принимают участие якобы осуждённые ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, поясняем, что администрация исправительного учреждения никакого отношения к съёмкам данного видеоролика не имеет, соответственно, каких-либо разрешений на проведение съёмок не выдавалось», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Белгородской области корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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