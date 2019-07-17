Фанат «Динамо» сломал нос полицейскому, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Одному из болельщиков, который был задержан правоохранительными органами после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Динамо», грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

По информации источника, всего после игры были задержаны 10 болельщиков столичного клуба. Все из них, кроме одного, позже были отпущены. Фанату, который продолжает находиться под стражей, вменяют умышленное причинение вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов. По словам самого болельщика «Динамо», он вступился за своего сына, которого избивали полицейские. В результате конфликта он сломал нос одному из сотрудников правоохранительных органов.

Матч «Арсенал» — «Динамо» завершился со счётом 1:1.