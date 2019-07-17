Черышев: повезло, что трансфер состоялся так быстро

Вингер «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал свой переход в стан «летучих мышей». Ранее «Валенсия» выкупила контракт россиянина у «Вильярреала» за € 6 млн.
«Я поддерживал связь с тренером и клубом и всегда получал сообщения, что клуб хочет выкупить мой контракт и что это будет сделано. Я был спокоен. Мне повезло, что трансфер состоялся так быстро и что с самого начала предсезонной подготовки я смог работать со своими партнёрами по команде. Главный тренер команды Марселино всегда излучает спокойствие. Он сказал мне, что хочет, чтобы я был здесь», — цитирует Черышева AS.
В минувшем сезоне Черышев сыграл за «Валенсию» 41 матч. На его счету 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Контракт с «летучими мышами» россиянин подписал сроком на три года.
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