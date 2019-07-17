Медведев: у «Зенита» есть планы купить пару игроков до конца трансферного окна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ещё может подписать новых игроков до закрытия трансферного окна.

«Смогут ли сыграть против «Зенита» футболисты, которые перешли в «Сочи»? У нас ни одной аренды с «Сочи» нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае — поэтому думаю, что те, кто готов играть, выйдут на поле. Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы. Может быть, удастся пару игроков до закрытия трансферного окна приобрести с целью усиления отдельных позиций», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Новый сезон в РПЛ сине-бело-голубые начали с победы над «Тамбовом» (2:1).