Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кальяри» хочет вернуть Найнгголана

«Кальяри» хочет вернуть Найнгголана
Футбол / Италия 0

Итальянский «Кальяри» рассматривает вариант с возвращением в свой состав бельгийца Раджу Найнгголана. Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, что на 31-летнего полузащитника не рассчитывает новый наставник «Интера» Антонио Конте и с высокой степенью вероятности он покинет клуб этим летом. Сам футболист склоняется к переходу в один из клубов китайской Суперлиги.

В составе «Кальяри» Найнгголан выступал с 2010 по 2014 год. Летом 2014-го он перебрался в «Рому», где провёл ещё четыре сезона.

В минувшем сезоне Серии А Раджа провёл 29 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами.

Ранее стало известно, что Конте запретил Найнгголану и капитану «Интера» Мауро Икарди присутствовать на тактических занятиях команды.

У жены Найнгголана обнаружили рак, она пройдёт курс химиотерапии
Гендиректор «Интера» сообщил, что Икарди и Найнгголан выставлены на трансфер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент