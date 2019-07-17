«Кальяри» хочет вернуть Найнгголана

Итальянский «Кальяри» рассматривает вариант с возвращением в свой состав бельгийца Раджу Найнгголана. Об этом сообщает Tuttosport.



Напомним, что на 31-летнего полузащитника не рассчитывает новый наставник «Интера» Антонио Конте и с высокой степенью вероятности он покинет клуб этим летом. Сам футболист склоняется к переходу в один из клубов китайской Суперлиги.



В составе «Кальяри» Найнгголан выступал с 2010 по 2014 год. Летом 2014-го он перебрался в «Рому», где провёл ещё четыре сезона.



В минувшем сезоне Серии А Раджа провёл 29 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами.

Ранее стало известно, что Конте запретил Найнгголану и капитану «Интера» Мауро Икарди присутствовать на тактических занятиях команды.

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