Черышев: цель «Валенсии» — побеждать в каждой игре. Мы хотим выигрывать трофеи
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о целях клуба в новом сезоне.
«Тренер сообщил, что мы должны требовать от себя многого. Валенсия — очень требовательный клуб, болельщики всегда хотят большего, и это нормально. Мы все хотим улучшить наши прошлогодние результаты.
Наша цель — побеждать в каждой следующей игре сезона. Мы должны быть амбициозными, мы хотим выиграть трофеи. В то же время нам нужно быть смиренными», — цитирует Черышева официальный сайт «Валенсии».
В минувшем сезоне Черышев сыграл за «Валенсию» 41 матч. На его счету 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Контракт с «летучими мышами» россиянин подписал сроком на три года — об этом стало известно в конце июня.
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