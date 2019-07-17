Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по Фернандо

Президент «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Россию для ведения переговоров по трансферу полузащитника «Спартака» Лукасу Фернандо, утверждает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб из Генуи уже сделал первое предложение по 27-летнему хавбеку красно-белых.

Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

«Дженоа» в прошлом сезоне финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. Генуэзский клуб с трудом избежал вылета, опередив «Эмполи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.