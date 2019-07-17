Мирзов пройдёт медобследование для «Спартака» 18 июля

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов пройдёт медобследование для «Спартака» завтра, 18 июля.
Ранее сообщалось, что клубы уже договорились обо всех деталях трансфера 26-летнего хавбека. Сам футболист тоже согласовал личный контракт с красно-белыми. В ближайшее время игрок подпишет со столичным клубом контракт сроком на три года.
Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.
Ранее Мирзов также выступал за «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат».
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