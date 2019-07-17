Халк забил гол, обыграв трёх соперников в чемпионате Китая

Бывший футболист «Зенита» и сборной Бразилии Халк отметился эффектным голом в матче китайской Суперлиги.



Команда Халка «Шанхай СИПГ» в 18-м туре чемпионата Китая встречалась с «Хэбей Чайна Форчун», за которую выступают аргентинцы Эсекьель Лавесси и Хавьер Маскерано. Со счётом 3:0 победу праздновала команда Халка, партнёром которого является экс-игрок «Челси» Оскар.



Гол Халка оказался особенно запоминающимся — бразилец обыграл трёх соперников, после чего правой ногой отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Шанхай СИПГ» после 18 туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице китайской Суперлиги. На счету Халка восемь забитых мячей и три результативные передачи.