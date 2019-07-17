Созин: ЦСКА не хватает такого игрока, как Гацкан, это бесхарактерная команда

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что в ЦСКА и «Спартаке» не произошло никаких изменений в сравнении с прошлым сезоном.

«Как бы мы ни ругали отечественный чемпионат, но 90% болельщиков футбола в России ждут именно чемпионата России. Да, есть любители Серии А или АПЛ, но их единицы. Начало нашего чемпионата – праздник, образ жизни, вот и обсуждают жару и судей. Классной получилась игра «Ростова» и «Оренбурга», это вообще один из самых зрелищных матчей тура. Но после этого тура скорее видно, что в том же ЦСКА и «Спартаке» нет никаких изменений – ничего с прошлого сезона не поменялось.

У ЦСКА неудачные матчи начались после зимней паузы, вот они и в нынешний чемпионат так вошли. А у Гончаренко одна и та же фраза: «Мы сыграли неудачно, проиграли по делу». Но время после пропущенного мяча у ЦСКА было, а они ничего не создали. На подготовительном к сезону турнире ЦСКА выглядел, мягко говоря, слабо, а что должно было поменяться за несколько дней? «Крылья» выиграли по делу. А если бы не очки в прошлом сезоне, набранные по осени, ЦСКА вообще был бы в стыках. Им сейчас не хватает характера, лидера. Для меня характер – это Гацкан, при нём «Ростов» мог проиграть, но играть плохо не мог. Гацкан всегда шёл первым в стык, всегда бился – он был примером для всех. Он не выдающийся технарь, но на нём можно построить любую команду. А в ЦСКА я такого игрока не вижу. Я не говорю, что надо голову пеплом посыпать, но такой ЦСКА мы видим уже не одну игру, не две и даже не 10. Команду трясло ещё в том сезоне, вот это и продолжается. ЦСКА сейчас – бесхарактерная команда, если она пропустит – не отыграется.

Что касается «Спартака», то он готовился к сезону с Кононовым, на него смотрят как на полноценного тренера команды, который всех знает. Но игры не видно, нет мысли. Кононов даже с составом определиться не может. То, что на такую игру «Спартака» с «Сочи» смотрело 30 тысяч человек, – это уже много для такого «Спартака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.