Медведев опроверг слухи об интересе «Зенита» к Гилерме

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб не рассматривает кандидатуру голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме в качестве потенциального усиления.



«Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гилерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции», — цитирует Медведева «Р-Спорт».



Напомним, информацию об интересе «Зенита» к Гилерме в своём телеграм-канале распространил российский комментатор Нобель Арустамян. По его словам, заинтересованность в трансфере высказывает главный тренер «Зенита» Сергей Семак.



Напомним, контракт 33-летнего Гилерме с «Локомотивом» истекает 31 декабря 2019 года. На голкипера также претендует «Спартак».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» предложил Гилерме новое двухлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,4 млн в год.

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