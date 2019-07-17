Черышев — о победе в Кубке Испании: хотел отбросить костыли и побежать

Вингер «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал свою реакцию на выигрыш командой финала Кубка Испании у «Барселоны» (2:1).

«Хотел отбросить костыли, но тогда я передвигался исключительно с их помощью. Я бы побежал праздновать к партнёрам, если бы был без них. Но я всё равно прекрасно провёл время. Это самые счастливые моменты в карьере футболиста. Надеюсь, что смогу повторить эти моменты ещё раз», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, 28-летний футболист получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1).

Денис является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне, после чего был выкуплен «Валенсией».