Гацкан прокомментировал уход из «Ростова» после 11 лет в клубе

Капитан «Ростова» Александр Гацкан поделился мыслями о скором уходе из клуба. Прощальный матч молдавского футболиста состоится уже в ближайшие выходные. Напомним, Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
«Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова». Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку, и она очень помогала.
Но жизнь не стоит на месте, я всё ещё профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу.
Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!» — цитирует Гацкана официальный сайт «Ростова».
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