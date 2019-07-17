Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гацкан прокомментировал уход из «Ростова» после 11 лет в клубе

Гацкан прокомментировал уход из «Ростова» после 11 лет в клубе
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Ростова» Александр Гацкан поделился мыслями о скором уходе из клуба. Прощальный матч молдавского футболиста состоится уже в ближайшие выходные. Напомним, Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.

«Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова». Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку, и она очень помогала.

Но жизнь не стоит на месте, я всё ещё профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу.

Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!» — цитирует Гацкана официальный сайт «Ростова».

«Ростов» объявил об уходе Гацкана
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент