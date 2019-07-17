Фернандо — об игре с «Ростовом»: «Спартак» будет биться, как в финале

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо рассказал, чем запомнилось ему пребывание в стане красно-белых больше всего, и поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом», который состоится 20 июля.
«Прежде всего прошедшие годы запомнились золотым сезоном, когда мы выиграли долгожданный титул: это останется в памяти навсегда. Вообще, много было классных моментов! Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение.
«Ростов» — хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у «Ростова», особенно в гостях. Но, например, недавний матч в Австрии я бы всерьёз не рассматривал: это была подготовка. А в субботу всё будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале. Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза", — цитирует Фернандо официальный сайт «Спартака».
- 17 июля 2019
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