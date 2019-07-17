Фанат прервал матч ПФЛ и пытался атаковать судью
Матч 1-го тура ПФЛ зоны «Центр» между «Араратом» и «Сатурном» был прерван из-за попытки фаната атаковать главного рефери.
Во втором тайме при счёте 6:2 в пользу столичной команды арбитр назначил пенальти в ворота гостей. После этого на поле выбежал болельщик. Он ударил мячом в сторону главного судьи и начал сближаться с ним. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам, которые и поймали фаната.
Отметим, что матч завершился со счётом 8:2 в пользу «Арарата». При этом на перерыв команды ушли при результате 2:2. Сразу же после возобновления игры из-за удаления Дмитрия Доронина «Сатурн» остался в меньшинстве. На 64-й и 78-й минутах с поля были удалены ещё два игрока гостей — Никита Климов и Денис Захаров.
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