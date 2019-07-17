Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Точилин: максимальная задача для «Сочи» — первое место в РПЛ

Точилин: максимальная задача для «Сочи» — первое место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о целях своей команды на стартовавший сезон-2019/20.

«Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача — это сохранить прописку. Максимальная — не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся, но есть высокая цель, — это первое место. Поэтому будем бороться. Что по итогам сезона будем иметь, узнаем весной.

Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов — известных, с хорошим уровнем. Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со «Спартаком», наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье. Пока никаких задержек с финансами у нас не было. Надеюсь, и не будет", — приводит слова Точилина ТАСС.

Точилин: хорошо, что признали ошибки Москалёва, но три очка нам никто не вернёт
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент