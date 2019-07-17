Точилин: максимальная задача для «Сочи» — первое место в РПЛ
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о целях своей команды на стартовавший сезон-2019/20.
«Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача — это сохранить прописку. Максимальная — не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся, но есть высокая цель, — это первое место. Поэтому будем бороться. Что по итогам сезона будем иметь, узнаем весной.
Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов — известных, с хорошим уровнем. Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со «Спартаком», наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье. Пока никаких задержек с финансами у нас не было. Надеюсь, и не будет", — приводит слова Точилина ТАСС.
Точилин: хорошо, что признали ошибки Москалёва, но три очка нам никто не вернёт
- 17 июля 2019
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