«Оренбург» близок к подписанию форварда сборной Ганы
Ганский нападающий Джоэль Фамейе в ближайшее время может стать игроком «Оренбурга». Об этом сообщает Football Ghana.
22-летний футболист предыдущие три сезон выступал за «Динамо» Брест. Фамейе — обладатель Кубка Беларуси 2017 и 2018 годов, а также Суперкубка страны — 2018 и 2019.
В кубковой кампании сезона-2017/18 Джоэль стал лучшим бомбардиром с восемью голами, в том числе отличился голом в финальном матче с БАТЭ (3:2). В 108 матчах за «Динамо» ганец отметился 36 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Также на его счету два гола в двух проведённых матчах за сборную Ганы.
Ранее стало известно, что «Оренбург» близок к подписанию контракта с хорватским защитник «Сампдории» Лоренцо Шимичем.
- 17 июля 2019
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