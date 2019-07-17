«Оренбург» близок к подписанию форварда сборной Ганы

Ганский нападающий Джоэль Фамейе в ближайшее время может стать игроком «Оренбурга». Об этом сообщает Football Ghana.



22-летний футболист предыдущие три сезон выступал за «Динамо» Брест. Фамейе — обладатель Кубка Беларуси 2017 и 2018 годов, а также Суперкубка страны — 2018 и 2019.

В кубковой кампании сезона-2017/18 Джоэль стал лучшим бомбардиром с восемью голами, в том числе отличился голом в финальном матче с БАТЭ (3:2). В 108 матчах за «Динамо» ганец отметился 36 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Также на его счету два гола в двух проведённых матчах за сборную Ганы.



Ранее стало известно, что «Оренбург» близок к подписанию контракта с хорватским защитник «Сампдории» Лоренцо Шимичем.