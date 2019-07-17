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«Карабах» вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ, «Арарат» проиграл АИКу

«Карабах» вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ, «Арарат» проиграл АИКу
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и албанским «Партизани». Встреча проходила на домашней арене азербайджанского клуба «Далга Арена» в Баку. Итоговый счёт игры — 2:0.

Первый и победный матч в игре забил хорватский полузащитник Филип Озбович. Точку в матче на 94-й минуте поставил Даниэль Кинтана. Учитывая, что первый матч между командами завершился вничью (0:0), в следующий раунд квалификации пробился «Карабах»

В параллельном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Арарат Армения» уступил шведскому АИКу со счётом 1:3. Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Арарата» — шведский клуб прошёл дальше.

Из других результатов стоит отметить выездную победу венгерского «Ференцвароша» над болгарским «Лудогорцем» — 3:2. Клуб украинского наставника Сергея Реброва выиграл оба матча (домашний — 1:0) и пробился в следующий раунд.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2019, среда. 20:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
2 : 0
Партизани
Тирана, Албания
1:0 – Озобич – 51, 2:0 – Кинтана – 90+4
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2019, среда. 20:00 МСК
АИК
Сольна, Швеция
3 : 1
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 – Гойтом – 47, 2:0 – Гойтом – 52, 3:0 – Ларссон – 62 (пен), 3:1 – Кобялко – 77
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