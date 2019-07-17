«Карабах» вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ, «Арарат» проиграл АИКу

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и албанским «Партизани». Встреча проходила на домашней арене азербайджанского клуба «Далга Арена» в Баку. Итоговый счёт игры — 2:0.
Первый и победный матч в игре забил хорватский полузащитник Филип Озбович. Точку в матче на 94-й минуте поставил Даниэль Кинтана. Учитывая, что первый матч между командами завершился вничью (0:0), в следующий раунд квалификации пробился «Карабах»
В параллельном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Арарат Армения» уступил шведскому АИКу со счётом 1:3. Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Арарата» — шведский клуб прошёл дальше.
Из других результатов стоит отметить выездную победу венгерского «Ференцвароша» над болгарским «Лудогорцем» — 3:2. Клуб украинского наставника Сергея Реброва выиграл оба матча (домашний — 1:0) и пробился в следующий раунд.
- 17 июля 2019
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