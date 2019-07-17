«Лацио» возобновил интерес к Азмуну

«Лацио» возобновил интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну, сообщает Sport News.

По информации источника, римский клуб находится в поисках игрока, который смог бы усилить атакующую линию. В сферу интересов бело-голубых входят Фернандо Льоренте, ныне являющийся свободным агентом, Андреа Петанья (СПАЛ) и непосредственно Азмун, которым «Лацио» интересовался ещё до его перехода в стан сине-бело-голубых.

«Зенит» приобрёл иранца у «Рубина» зимой текущего года за € 12 млн. Всего в составе петербургского клуба 24-летний нападающий сыграл 18 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 3 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 17 млн. Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.