Мертенс: непривычно видеть Сарри в «Ювентусе», но я его уважаю. Он дал мне всё

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс уважительно отозвался о своём бывшем тренере Маурицио Сарри.



«Я работал под руководством Сарри три года, поэтому не могу не уважать его. Он буквально показал мне обратную сторону футбола, он позволил мне взглянуть на футбол так, как делает сам. Мне такой взгляд очень понравился.



Не знаю, что Сарри сейчас будет делать в «Юве», да и не моё это дело в принципе. Учить Криштиану? Не думаю, что его можно ещё чему-то научить. Думаю, они просто здорово повеселятся вместе.



В любом случае, это лишь футбол. Я всегда буду помнить Маурицио, ведь он дал мне всё. Он отправился в «Челси» и здорово показал себя там. Безусловно, странно видеть теперь его в «Юве», но лично у меня с этим нет никаких проблем», — цитирует Мертенса Sky Sport Italia.



Напомним, после ухода из «Наполи» Сарри лишь год проработал в «Челси», после чего вернулся в Серию А. В начале лета специалист возглавил «Ювентус» — один из главных соперников «Наполи» в Италии. Многие в Неаполе посчитали тренера предателем.

Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»