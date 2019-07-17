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«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионов

«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским «Клужем» и казахстанской «Астаной». Встреча проходила на домашней арене румынского клуба. Счёт — 3:1.

Первым удалось забить гостям — уже на 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Роман Муртазаев. Тем не менее уже на 26-й минуте встречи «Клуж» отметился дважды и повёл в счёте. Решающий мяч в двухматчевом противостоянии забил Бийель Омрани на 73-й минуте. Больше голов в матче зрители не увидели.

Напомним, первый матч между командами завершился минимальной победой «Астаны» — 1:0. Таким образом, казахстанскому клубу не хватило одного гола, чтобы пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2019, среда. 21:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
3 : 1
Астана
Нур-Султан, Казахстан
0:1 – Муртазаев – 4, 1:1 – Омрани – 10, 2:1 – Постников – 26 (автогол), 3:1 – Омрани – 73
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