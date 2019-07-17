«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионов

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским «Клужем» и казахстанской «Астаной». Встреча проходила на домашней арене румынского клуба. Счёт — 3:1.



Первым удалось забить гостям — уже на 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Роман Муртазаев. Тем не менее уже на 26-й минуте встречи «Клуж» отметился дважды и повёл в счёте. Решающий мяч в двухматчевом противостоянии забил Бийель Омрани на 73-й минуте. Больше голов в матче зрители не увидели.



Напомним, первый матч между командами завершился минимальной победой «Астаны» — 1:0. Таким образом, казахстанскому клубу не хватило одного гола, чтобы пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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