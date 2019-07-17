«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионов
Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским «Клужем» и казахстанской «Астаной». Встреча проходила на домашней арене румынского клуба. Счёт — 3:1.
Первым удалось забить гостям — уже на 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Роман Муртазаев. Тем не менее уже на 26-й минуте встречи «Клуж» отметился дважды и повёл в счёте. Решающий мяч в двухматчевом противостоянии забил Бийель Омрани на 73-й минуте. Больше голов в матче зрители не увидели.
Напомним, первый матч между командами завершился минимальной победой «Астаны» — 1:0. Таким образом, казахстанскому клубу не хватило одного гола, чтобы пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2019, среда. 21:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
3 : 1
Астана
Нур-Султан, Казахстан
0:1 – Муртазаев – 4, 1:1 – Омрани – 10, 2:1 – Постников – 26 (автогол), 3:1 – Омрани – 73
БАТЭ вырвал победу над «Пястом» и вышел во 2-й квалификационный раунд ЛЧ
- 17 июля 2019
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:01
-
22:55
-
22:49
-
22:27
-
22:16
-
22:12
-
21:52
-
21:35
-
21:24
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:24
-
20:18
-
20:03
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:35
-
19:24
-
19:24
-
19:24
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:51
-
18:39
-
18:33
-
18:31
-
18:28
Партнерский контент