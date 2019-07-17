Рахимич: ЦСКА будет выглядеть всё лучше и лучше

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о проигранном «армейцами» матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крыльям Советов».

«В начале сезона всегда тяжело. ЦСКА, как и остальные команды лиги, ещё не готов на 100%. Но я уверен, что команда через каждый следующий матч будет вкатываться и выглядеть всё лучше и лучше», — приводят слова Рахимича «Известия».

Напомним, ЦСКА уступил в гостевом матче 1-го тура чемпионата России «Крыльям Советов» со счётом 0:2. «Армейцы» стали единственной командой, проигравшей на старте РПЛ с разницей больше, нежели в один мяч. Во втором туре Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле примет «Оренбург». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало — в 19:00 мск.