Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место на Кубке африканских наций

В матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Нигерии минимально обыграла национальную команду Туниса — 1:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «Аль-Салам». Обслуживал матч египетский арбитр Гриша Геад, ему ассистировали Махмуд Або Эль-Регаль, Исса Яя и Дошуа Бондо.



Счёт был открыт уже на третьей минуте матч. Мяч в ворота Моэза Бен-Чирифии отправил форвард Одион Игало. Больше голов в матче зрители не увидели, невзирая на то что практически весь второй тайм Тунис провёл в атаке. Стоит отметить, что 75 минут на поле провёл бывший футболист ЦСКА Ахмед Муса.



Напомним, в финале турнира команда Алжира сыграет с Сенегалом. Решающий матч Кубка африканских наций состоится в пятницу, 19 июля.