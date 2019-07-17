Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место на Кубке африканских наций
В матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Нигерии минимально обыграла национальную команду Туниса — 1:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «Аль-Салам». Обслуживал матч египетский арбитр Гриша Геад, ему ассистировали Махмуд Або Эль-Регаль, Исса Яя и Дошуа Бондо.
Счёт был открыт уже на третьей минуте матч. Мяч в ворота Моэза Бен-Чирифии отправил форвард Одион Игало. Больше голов в матче зрители не увидели, невзирая на то что практически весь второй тайм Тунис провёл в атаке. Стоит отметить, что 75 минут на поле провёл бывший футболист ЦСКА Ахмед Муса.
Напомним, в финале турнира команда Алжира сыграет с Сенегалом. Решающий матч Кубка африканских наций состоится в пятницу, 19 июля.
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