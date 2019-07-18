«Уфа» представила форму на сезон-2019/20

ФК «Уфа» в социальной сети представил форму, в которой футболисты будут выступать в Российской Премьер-Лиге сезона-2019/20. Помимо презентации экипировки, в Уфе прошла встреча с болельщиками команды.
В минувшем сезоне «Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стартовом туре сезона-2019/20 «Уфа» со счётом 2:3 уступила «Уралу». Во втором туре Российской Премьер-лиги клуб из Башкортостана сыграет на домашнем стадионе про «Краснодара».
Ранее стало известно, что на болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге после матча с «Уралом». По данным источника, 16 фанатов гостей, среди которых были девушки, гуляли возле стадиона и на них неожиданно напала группа лиц численностью до 50 человек. Уфимцы сумели отразить нападение, после чего скрылись в ближайшем кафе и забаррикадировались в нём.
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