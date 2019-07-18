Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

Ариэль Красоски, агент защитника «Крыльев Советов» Агустина Рохеля, подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Тулузу».
«Завтра Рохель отправится во Францию, чтобы подписать с «Тулузой» контракт на 4 года. «Крылья» устроила сумма, они решили продать Агустина. Рохель продолжит совершенствоваться в спортивной и экономической составляющей, он молод и хочет продолжать добиваться успехов в своей карьере. У него было хорошее время в России, но очень трудно не принять предложение от команды из страны чемпионки мира», — сказал Красоски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача. Участие в игре 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 с ЦСКА он не принимал. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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