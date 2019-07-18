Венгер: со мной Косельни всегда вёл себя безупречно

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о конфликте лондонского клуба с защитником Лораном Косельни.
Защитник защищает цвета «Арсенала» с 2010 года, но этим летом отказался от поездки вместе с клубом в США в рамках предсезонного тура.
«Я очень удивлен этой ситуацией. Не знаю всей истории, но поведение Лорана со мной всегда было безупречным. Я очень высокого мнения о нём как о человеке», – приводит слова Венгера Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку. «Арсенал» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице первенства и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
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