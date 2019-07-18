Гаджиев: ситуация с Мусаевым поправима для «Краснодара», не катастрофическая

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал решение дисциплинарного комитета УЕФА отстранить главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. 35-летний специалист не выполнил обязательных условий для поступления на тренерские курсы UEFA Pro. Таким образом, наставник «быков» не сможет в течение года находиться на тренерской скамье команды во время игр в еврокубках.

«Просто есть регламент. Европейские стандарты куда более жёсткие, и их безоговорочно соблюдают. У нас в России в этом плане более гибкие подходы. Я помню, как объединение отечественных тренеров просило Российский футбольный союз о досрочном принятии экзаменов у известных российских тренеров, как Валерий Карпин или Виктор Онопко. И РФС пошёл нам навстречу, известные футболисты смогли получить лицензию раньше срока. Если бы это было где-то в Европе, то так сделать не получилось бы.

Наверное, они относятся к этому более правильно. Но в любом правиле всегда есть исключение. Если бы, условно говоря, такой же подход, как в ситуации с Карпиным и Онопко, был ещё с другой группой молодых тренеров, то, возможно, туда попал бы и Мусаев. Просто тогда накопилось большое количество игроков, выступавших за национальную сборную. А сейчас…

Я думаю, что это не очень хорошо для «Краснодара», но ситуация поправима, не катастрофическая. Жаль, что не дадут возможности управлять непосредственно со скамейки. Но процессом подготовки команды к выступлениям всё равно будет руководить он», — приводит слова Гаджиева News.ru.