Форвард сборной Перу Эдисон Флорес может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Полузащитник мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисон Флорес может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Libero со ссылкой на Radio Ovacion. Эту информацию подтвердил агент 25-летнего футболиста — Карлос Чалакита Гонсалес.

«Он вернулся в Мексику, где его очень хорошо приняли. Он этому очень рад. Но идея в том, чтобы продолжать развиваться на индивидуальном и командном уровнях. Мы будем рассматривать возможные варианты, так как уже получили предложения. Есть неплохое предложение из России, которое находится на стадии оценки», — сказал агент.

По информации нескольких перуанских сайтов, российским клубом, который хочет заполучить Флореса, является московский «Локомотив», где играет партнёр Эдисона по сборной Джефферсон Фарфан.

На Кубке Америки—2019, который недавно прошёл в Бразилии, сборная Перу дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Эдисон Флорес сыграл на этом турнире в 6 матчах и забил 2 гола.