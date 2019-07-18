Дюпин: гол «Локомотива» нельзя было засчитывать

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанцы в гостях сыграли вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1.
«У нас совсем новая команда, которая только формируется. А «Локомотив» уже давно выступает в этом составе — у «железнодорожников» хороший и сыгранный коллектив. Так что могу отнести выездную ничью с москвичами к разряду положительных результатов.
Гол Миранчука? Неберущихся мячей не бывает. Меня в том моменте немного смутил свой игрок — закрыл окно, ухудшил обзор полета мяча, и я чуть позже среагировал на удар. Хотя после игры и вовсе выяснилось, что этот гол нельзя было засчитывать.
Почему? По новым правилам, которые были введены с нынешнего сезона, при штрафном ударе игроки атакующей команды не могут вставать в стенку к защищающимся. В данном эпизоде было нарушено это нововведение», — приводят слова Дюпина «Известия».
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