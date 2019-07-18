Толиссо: убедить Л. Эрнандеса и Павара перейти в «Баварию» было несложно

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо поделился мнением о переходе защитников Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара в мюнхенский клуб.
«Убедить Эрнандеса и Павара переехать в Мюнхен было несложно. Перед их переходом я немного поговорил с обоими. Они хотели знать как организован клуб и какая атмосфера в команде. Я им сказал, что здесь они совершенно точно будут счастливы. У нас в составе там много великолепных футболистов. На тренировке каждый знает, что он должен делать, каждый выкладывается на максимум. Конечно я им посоветовал перейти в «Баварию». Это великий клуб.
Как бы я охарактеризовал обоих? Лукас немного сумасшедший. С ним весело, он всегда много смеётся. Но когда он на поле, то это просто вау!.. Он настоящий боец и всегда отдает все силы борьбе. Бенжамен немного спокойнее, но он тоже очень усердно работает. Он играет в силовой футбол. Оба значительно добавят качества нашей команде», — приводит слова Толиссо пресс-служба «Баварии».
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