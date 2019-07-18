Триппьер по ошибке тегнул «Сан-Антонио», прощаясь с «Тоттенхэмом» в инстаграме

Защитник Киран Триппьер, недавно перешедший из лондонского «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико», попрощался со своими бывшими одноклубниками в инстаграме, но вместо тега «шпор» 28-летний футболист по ошибке поставил тег клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс».



Фотография доступна в «инстаграме» Кирана Триппьера.

Триппьер вчера подписал с «Атлетико» 3-летнее соглашение. Испанцы заплатят за игрока € 22 млн.

Ранее защитником интересовались «Ювентус» и «Наполи», однако клубы не смогли договориться по поводу стоимости трансфера.



Триппьер выступал на левом фланге «шпор» с лета 2015 года, перейдя из «Бёрнли» за £ 3,5 млн. В сезоне-2018/19 он провёл за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил один гол и сделал пять результативных передач.