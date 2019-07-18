Клопп — о трансферах: только «ПСЖ» и «Сити» могут тратить по £ 200-300 млн

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о стратегии клуба на рынке игроков в летнее трансферное окно.



«Как уже говорил, это будет не самое активное трансферное окно „Ливерпуля“. Я бы сказал, что за последние два года мы много вложили в команду. Люди говорят, что потратим ещё 300 миллионов фунтов стерлингов или 200. „Только “Манчестер Сити» и «ПСЖ» могут делать это каждый год. Возможно, «Реал» и «Барселона», – приводит слова Клоппа Goal.

В нынешнее трансферное окно «Ливерпуль» к настоящему моменту осуществил лишь одно приобретение, купив у голландского «ПЕК Зволле» 17-летнего защитника Сеппа ван ден Берга. Также сообщалось, что к мерсисайдцам в скором времени присоединится 16-летний нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт.