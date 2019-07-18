Гвардиола хочет видеть Дани Алвеса в «Сити», но мешает лимит на легионеров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе команды капитана сборной Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее сотрудничал в «Барселоне», но трансферу может помешать лимит на легионеров, сообщает Globo Esporte.



По текущему регламенту английской Премьер-лиги в заявке клуба может быть 17 легионеров, поэтому для успешного подписания Алвеса, пребывающего в статусе свободного агента, «Сити» нужно продать хотя бы одного игрока. По сведениям источника, скорее всего, это будет игрок защитной линии Данило.



В составе сборной Бразилии Алвес стал победителем недавно прошедшего Кубка Америки, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в мире. Также он был признан лучшим игроком турнира. Минувший сезон Алвес провёл за французский «Пари Сен-Жермен».

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