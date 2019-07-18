Бывший наставник «Зари»: не могу назвать Ракицкого сепаратистом

Бывший главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».



«Ракицкий — сепаратист? Неправильно так обвинять. У каждого есть свои жизнь и понимание. Когда он переходил, то всё понимал. Я не могу так назвать человека, потому что я его прекрасно знаю. Нет, мы с ним не общались каждый день, но я знаю этого футболиста. Это нормальный человек, нормальный парень. Есть там у него, наверное, свои мухи в голове, но это у каждого есть. У меня их не меньше, чем у него», — сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала Xsport.

Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач.