«Валенсия» опережает «Бетис» в борьбе за Фекира

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир с большой вероятностью продолжит карьеру в Испании.



Как сообщает Le10sport.com, основными претендентами на 26-летнего футболиста являются «Бетис» и «Валенсия». При этом если ещё несколько дней назад Фекир был близок к переходу в севильский клуб, то в настоящий момент фаворитом в гонке являются «летучие мыши». Преимущество «Валенсии» заключается в том, что сам Набиль предпочёл бы присоединиться к ней. Также клуб готов удовлетворить финансовые запросы «Лиона» и заплатить за игрока € 30-40 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах Фекира также заинтересованы «Севилья» и «Милан». Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, красных смутило состояние колена игрока.



В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач.

Фекиром интересуются «Севилья» и «Валенсия»