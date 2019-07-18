«Ювентус» объявил о переходе де Лигта за € 75 млн
Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.
Бьянконери заключили с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов — до лета 2024 года. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.
Ранее сообщалось, что после перехода в итальянский клуб де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А с зарплатой € 12 млн в год.
Маттейс является воспитанником «Аякса». В завершившемся сезоне он сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт де Лигта с «Аяксом» был рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.
Как одно решение изменило жизнь Матейса де Лигта навсегда
Маленькая деталь, которая хорошо характеризует работу «Аякса».
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