Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.



«Могут ли Кокорин и Мамаев вернуться на прежний уровень, как Ерёменко? Всё в этой жизни реально. Это зависит от них самих. Понятно, что нужно много работать. Наверное, можно и сейчас как-то себя в форме держать. Можно располнеть, как Кокорин, но потом это всё сбросить. По мне, их наказание – «ту мач», — сказал Карпин в ролике на канале Commandos в YouTube.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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