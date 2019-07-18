Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
«Могут ли Кокорин и Мамаев вернуться на прежний уровень, как Ерёменко? Всё в этой жизни реально. Это зависит от них самих. Понятно, что нужно много работать. Наверное, можно и сейчас как-то себя в форме держать. Можно располнеть, как Кокорин, но потом это всё сбросить. По мне, их наказание – «ту мач», — сказал Карпин в ролике на канале Commandos в YouTube.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 18 июля 2019
-
11:53
-
11:37
-
11:32
-
11:17
-
10:59
-
10:57
-
10:51
-
10:42
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
09:57
-
09:42
-
09:42
-
09:29
-
09:26
-
09:11
-
08:39
-
07:46
-
07:03
-
06:18
-
06:03
-
05:38
-
04:50
-
04:35
-
04:20
-
04:08
-
03:47
-
03:34
-
02:46
-
02:34
-
01:55
-
01:38