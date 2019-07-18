«Тоттенхэм» представил форму на сезон-2019/20

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте опубликовал фотографии новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выступать в предстоящем сезоне.
Домашняя экипировка выполнена в традиционном для «шпор» стиле – белая футболка и тёмно-синие шорты. Выездная форма сделана в тёмно-синих тонах с узором на верхней части футболки. Техническим спонсором лондонского клуба является американская фирма Nike.
«Тоттенхэм» по итогам прошлого сезона занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 71 очко в 38 турах и на одно очко опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала». В Лиге чемпионов «шпоры» добрались до финального матча, в котором проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. С расписанием встреч команды в новом розыгрыше АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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