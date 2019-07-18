Калачёв назвал свой лучший гол за «Ростов»

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв рассказал, какой забитый мяч в составе донской команды он может назвать лучшим. При этом хавбек назвал лишь голевую комбинацию, в которой он принял непосредственное участие, а гол забил Александр Гацкан.



«Мне понравился мяч, который мы забили в ворота ЦСКА в 2016-м. После углового у наших ворот мы убежали в контратаку, я отдал мяч пяткой, и Гацкан пробил. Быстрый выход в атаку – это был наш конёк тогда», — вспомнил Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале РПЛ.

Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе жёлто-синих хавбек выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.