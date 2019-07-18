В полёте мяча во время игры «Шапекоэнсе» фанаты увидели «паранормальное явление»

Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» — «Атлетико Минейро» (1:2) болельщики обнаружили странную траекторию полёта мяча.



На 41-й минуте хозяева поля исполняли удар с углового, после чего мяч совершил необычное движение в воздухе. В социальных сетях это видео стало вирусным, а многие поклонники футбола связывают случившееся с возможным паранормальным явлением.

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Напомним, 28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. Спастись удалось только шестерым из находившихся на борту 77 человек. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ».