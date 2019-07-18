Семак — об игре Лунёва: «Зенит» не думает о смене первого номера, все ошибаются

Главный тренер «Зенита» Серей Семак высказался об игре вратаря команды Андрея Лунёва в последних матчах.



«Над сменой первого номера не думаем. Вы за этот год привели только три примера. В этом календарном году больше ошибок не вспомним в игре Андрея. Ничего страшного не происходит. Все ошибаются. Лунёв — номер один, на данный момент это так. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



«Зенит» в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги победил «Тамбов» со счётом 2:1. Во 2-м туре сине-бело-голубые встретятся с ещё одним новичком чемпионата, «Сочи». Матч состоится 21 июля в Сочи и начнётся в 21:30 мск. С полным расписанием игр петербургской команды можно ознакомиться на «Чемпионате».

Силкин: возможно, где-то Лунёв себя переоценил