Нигматуллин: у меня подтверждённая информация — «Зенит» планирует купить вратаря

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» включился в борьбу за голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме.

«У меня есть подтверждённая информация, что «Зенит» планирует купить нового вратаря, хотя называлось другое имя. Возможно, сейчас всё поменялось. Считаю, что данный трансфер вполне реален, учитывая тот факт, что у Лунёва дела идут не лучшим образом. Он утратил былую уверенность и стабильность. У нас не так много хороших голкиперов с российскими паспортами, поэтому Гилерме выглядит для петербуржцев предпочтительным вариантом.



Лунёву не приходится жаловаться на отсутствие доверия со стороны тренерского штаба. Но прошлый сезон он провёл нестабильно, неудачно выступил и в двух матчах нового сезона. А у «Зенита» большие финансовые возможности, они могут себе позволить любого вратаря, если их не устраивает нынешний. Гилерме тоже можно понять. Скорее всего, в его случае речь идёт о предпоследнем серьёзном контракте в карьере. И, разумеется, Маринато хочет извлечь из него максимальную выгоду: получить хорошие условия, которые бы соответствовали его способностям. Я и сам оказывался на его месте, но совершил ошибку и ушёл из «Локомотива». Однако очевидно, что клуб пытается идти вратарю навстречу. Проблема заключается лишь в продолжительности соглашения», — цитирует Нигматуллина «RT на русском».