Семак: присутствие четырёх экс-игроков «Зенита» в «Сочи» никак нам не помогает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил потенциальное влияние наличия нескольких своих бывших подопечных в составе «Сочи» на предстоящий матч команд во 2-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится 21 июля в Сочи и начнётся в 21:30 мск.
«Помогает ли тот факт, что в «Сочи» выступают четыре бывших игрока «Зенита»? Никак не помогает. Что касается команды, то многие из новичков прекрасно адаптированы к системе, при которой они играли против «Спартака». Это наиболее комфортная для них тактическая схема. Есть некоторое представление о сопернике, игроках, которых мы меньше знали. Понимаем, насколько тяжёлый матч нас ждёт», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, в летнее трансферное окно состав «Сочи» пополнили следующие футболисты «Зенита»: защитники Иван Новосельцев и Эльмир Набиуллин и полузащитники Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов.
- 18 июля 2019
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