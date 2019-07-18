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Семак: присутствие четырёх экс-игроков «Зенита» в «Сочи» никак нам не помогает

Семак: присутствие четырёх экс-игроков «Зенита» в «Сочи» никак нам не помогает
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил потенциальное влияние наличия нескольких своих бывших подопечных в составе «Сочи» на предстоящий матч команд во 2-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится 21 июля в Сочи и начнётся в 21:30 мск.

«Помогает ли тот факт, что в «Сочи» выступают четыре бывших игрока «Зенита»? Никак не помогает. Что касается команды, то многие из новичков прекрасно адаптированы к системе, при которой они играли против «Спартака». Это наиболее комфортная для них тактическая схема. Есть некоторое представление о сопернике, игроках, которых мы меньше знали. Понимаем, насколько тяжёлый матч нас ждёт», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, в летнее трансферное окно состав «Сочи» пополнили следующие футболисты «Зенита»: защитники Иван Новосельцев и Эльмир Набиуллин и полузащитники Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов.

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